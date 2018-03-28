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Экс-сотрудник Cambridge Analytica раскрыл махинации при голосовании о Brexit

28.03.2018 17:50

 Для взаимодействия с электоратом использовали замаскированное подразделение Cambridge Analytica

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС, так называемый Brexit, состоялся благодаря махинациям.
 
Фото: Кристофер Уайли (cr-(twitter.com-DDNewsLive)
 
Об этом заявил экс-сотрудник компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли в ходе выступления перед британским парламентом, сообщает The Guardian.
 
"Очень злит то, что многие люди поддержали выход (из ЕС), потому что верят в британское законодательство и британский суверенитет. А безвозвратное изменение конституционного регулирования о мошенничестве они считают искажением этого конституционного регулирования страны", — заявил он.
 
Уайли считает странным то, что сторонники выхода Британии из Евросоюза, в том числе межпартийная организация Vote Leave, настояли на использовании услуг малоизвестной компании Aggregate IQ для помощи им во взаимодействии с избирателями. (Межпартийная организация Vote Leave была основана в 2015 году. Избирательная комиссия Великобритании назначила ее официальной компанией, которая призвала страну покинуть ЕС-ред.).
 
Молодой человек пояснил парламентариям, что Aggregate IQ фактически является канадским подразделением Cambridge Analytica и основные доходы получает, выступая в роли субподрядчика "материнской" компании.
 
В "послужном списке" канадской компании дискредитация кандидата на пост президента Нигерии Мухаммада Бухари и распространение дезинформации.
 
"Таким образом, первый вопрос - почему? Почему вдруг эта компания, которая никогда не работала ни с кем, кроме проектов Cambridge Analytica, каким-то образом стала основным поставщиком услуг для всех этих, якобы независимых, групп компаний", - добавил Уайли.
Он выступил после того, как стало известно, что Vote Leave нарушила закон о выборах, пожертвовав 625 тыс. фунтов компании BeLeave, которая, в свою очередь, потратила деньги на Aggregate IQ. В общем Vote Leave потратила 6,77 млн фунтов, что не превышает допустимый лимит в 7 млн, но никто не учитывал расходы BeLeave. // РБК-Украина
 

 

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