Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС, так называемый Brexit, состоялся благодаря махинациям.

Об этом заявил экс-сотрудник компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли в ходе выступления перед британским парламентом, сообщает The Guardian

"Очень злит то, что многие люди поддержали выход (из ЕС), потому что верят в британское законодательство и британский суверенитет. А безвозвратное изменение конституционного регулирования о мошенничестве они считают искажением этого конституционного регулирования страны", — заявил он.

Уайли считает странным то, что сторонники выхода Британии из Евросоюза, в том числе межпартийная организация Vote Leave, настояли на использовании услуг малоизвестной компании Aggregate IQ для помощи им во взаимодействии с избирателями. (Межпартийная организация Vote Leave была основана в 2015 году. Избирательная комиссия Великобритании назначила ее официальной компанией, которая призвала страну покинуть ЕС-ред.).

Молодой человек пояснил парламентариям, что Aggregate IQ фактически является канадским подразделением Cambridge Analytica и основные доходы получает, выступая в роли субподрядчика "материнской" компании.

В "послужном списке" канадской компании дискредитация кандидата на пост президента Нигерии Мухаммада Бухари и распространение дезинформации.

"Таким образом, первый вопрос - почему? Почему вдруг эта компания, которая никогда не работала ни с кем, кроме проектов Cambridge Analytica, каким-то образом стала основным поставщиком услуг для всех этих, якобы независимых, групп компаний", - добавил Уайли.