Чтобы совершить кражу, мужчина «упаковался»... в посылку «Новой почты»

Коминтерновский районный суд вынес приговор мужчине, который спрятался в посылке «Новой почты», чтобы впоследствии совершить кражу.

Соответствующий документ 27 марта был опубликован в Едином госреестре судебных решений.

21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba стоимостью 5500 гривен, часы Apple Watch стоимостью 4875 гривен и мобильный телефон Хіоті стоимостью 2704 гривны. Всего злоумышленник похитил чужого имущества на сумму 13 тысяч гривен.

Чужие товары вор сложил в свой ящик и снова спрятался.

Утром 22 декабря злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к трем годам без отбывания срока наказания в местах лишения свободы – «условно». // АТН