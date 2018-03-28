Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Чтобы совершить кражу, мужчина «упаковался»... в посылку «Новой почты»

28.03.2018 18:05

Коминтерновский районный суд вынес приговор мужчине, который спрятался в посылке «Новой почты», чтобы впоследствии совершить кражу.

Соответствующий документ 27 марта был опубликован в Едином госреестре судебных решений.

Иллюстрация plus.google.com

21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba стоимостью 5500 гривен, часы Apple Watch стоимостью 4875 гривен и мобильный телефон Хіоті стоимостью 2704 гривны. Всего злоумышленник похитил чужого имущества на сумму 13 тысяч гривен.

Чужие товары вор сложил в свой ящик и снова спрятался.

Утром 22 декабря злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к трем годам без отбывания срока наказания в местах лишения свободы – «условно». // АТН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...