Мариуполец до смерти забил палкой родную мать

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Мужчина схватился за деревянную палку из-за конфликта с матерью. Чтобы отвести от себя подозрение - спрятал орудие убийства и сам позвонил полицейским.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.
“Сегодня на линию” 102 “поступило сообщение от 36-летнего мужчину, который сообщил о смерти своей матери” — отметили в ведомстве
При осмотре тела потерпевшей было обнаружено рубленые раны головы.
В результате проверки полицейские установили полные обстоятельства случившегося.
“Вчера вечером родственники употребляли алкогольные напитки, потом между ними началась ссора, во время которой подозреваемый схватил палку и трижды ударил мать по голове. От полученных травм женщина умерла” — сообщают в пресс-службе Центрвльного отдела полиции
Полицейские нашли и изъяли орудие убийства, которое человек спрятал на крыше сарая. За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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