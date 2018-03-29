НАБУ провело обшук у секретаря скандальної екс-чиновниці Пімахової

У рамках кримінального провадження за фактом можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першою заступницею голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою детективи НАБУ провели обшук у її секретаря.

Про це йдеться в рішенні судді Солом'янського районного суду міста Києва, яким накладений арешт на вилучене під час обшуків майно, повідомляє «Слово і Діло».

За інформацією НАБУ, Пімахова залучила свого секретаря до незаконної схеми видачі посвідок на проживання та паспортів громадянина України. Зазначається, що екс-заступниця голови ДМС за особистим підписом надсилала листи поліграфкомбінату «Україна», в яких визначала необхідність першочергового виготовлення паспортів для зазначеного кола осіб, при цьому контроль за виконанням зазначених листів поклала на свого секретаря.

Під час обшуків за місцем проживання секретаря Пімахова детективи вилучили три мобільні телефони, планшет, флешку на 8 гігабайт і ноутбук. Постановою зазначені речі були визнані речовими доказами й у НАБУ просили накласти на них арешт.

Вислухавши доводи детектива, суддя вирішив накласти арешт на три мобільні телефони та ноутбук секретаря Пімахової. На його думку, в Бюро не надали доказів необхідності накладення арешт на флешку та планшет.

Нагадаємо, НАБУ отримало доступ до документів двох компаній у справі Пімахової.

Раніше стало відомо, що Бюро проводило обшук у кабінеті екс-заступника голови ДМС.