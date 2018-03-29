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В России полицейский-сутенер оказался причастным и к групповому изнасилованию

29.03.2018 01:48

Следователи Саратова завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего стража порядка и его сообщников. Их подозревают в вовлечении девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией, а также в сексуальном насилии.

Уголовное наказание грозит бывшему полицейскому поста внутренней охраны изолятора внутреннего содержания подозреваемых и обвиняемых одного из отделов полиции города Саратова, а также его 23-летнему приятелю, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Следователи Саратова завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего стража порядка и его сообщников. Их подозревают в вовлечении девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией, а также в сексуальном насилииПо версии следователей, в 2017 году страж порядка и его сообщник "вовлекли в занятие проституцией четырех девушек в возрасте от 17 лет до 21 года". При этом злоумышленники "действовали согласованно, из корыстных побуждений и в целях быстрого и незаконного обогащения", отметили в СК РФ.

Давление на потерпевших они оказывали посредством уговоров и обещаний различных материальных благ.

Сами обвиняемые занимались поиском клиентов для путан, сопровождали их во время поездок к клиентам, обеспечивая безопасность. Полученные за оказание интимных услуг деньги организаторы подпольного бизнеса распределяли между собой.

Также следователи установили, что в апреле 2017 года сотрудник полиции и его знакомый, находясь в квартире одного из домов в Кировском районе Саратова, совершили изнасилование местной жительницы.

После задержания предполагаемых сутенеров им инкриминировали п. "а, б, в" ч. 2 ст. 241 ("Организация занятия проституцией"), п. "а, в" ч. 2 ст. 240 , ч. 3 ст. 240, п. "в" ч. 2 ст. 240,ч. 3 ст. 240 ("Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), п. "а" ч. 2 ст. 131 ("Изнасилование"), п. "а" ч. 2 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Кроме того, бывшему полицейскому инкриминировали п. "а" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ.

В расследовании участвуют сотрудники оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД и управления ФСБ по Саратовской области.

В настоящее время собранные обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. // NEWSru.com

 

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