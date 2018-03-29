Скотленд-Ярд обнаружил отравляющее вещество на входной двери дома Скрипалей

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, была обнаружена на входной двери их дома.

Об этом сообщил 28 марта Скотленд-Ярд.

Полиция считает, что Скрипали впервые попали под воздействие яда у себя дома.

Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в других местах, где детективы работали последние недели, но в меньших концентрациях, чем дома (англ. яз.), сказано в сообщении. // Медуза