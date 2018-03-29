Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве раскрыли группировку, оформлявшую загранпаспорта боевикам с Донбасса (фото)

29.03.2018 03:14

К механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Госпогранслужбы.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Европейского Союза лицам, причастным к участию в незаконных вооруженных формированиях так называемых «Л/ДНР».

Сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая делала загранпаспорта боевикам &quot;ЛДНР&quot; / СБУ 
Как сообщается на странице СБУ в Facebook, правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР», которые решили «легализоваться» в Европе.
 
«Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа», - говорится в сообщении.
 
Оперативники спецслужбы задокументировали, что к механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Государственной пограничной службы Украины.
 
Сотрудники СБУ задержали в Киеве и области трех организаторов группировки. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра, сообщили в СБУ.
 
В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
 
2
3
4
 

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...