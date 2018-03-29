В Киеве раскрыли группировку, оформлявшую загранпаспорта боевикам с Донбасса (фото)

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР», которые решили «легализоваться» в Европе.

«Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что к механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве и области трех организаторов группировки. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра, сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.