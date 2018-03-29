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Президент утвердил национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год

29.03.2018 08:36

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабмин

Президент Украины Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2018 год. Об этом сообщается на сайте государства.

Президент Украины

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО", - говорится в сообщении.

Стратегия определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины. // 112.ua

 

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