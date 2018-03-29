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Мошенница выманила у сумского пенсионера более 100 тысяч гривен

29.03.2018 08:48

Пенсионер сам пустил в квартиру мошенницу, которая выманила у него крупную сумму средств.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Картинки по запросу мошенничество

Женщина представилась сотрудницей пенсионного фонда и сообщила о денежной реформе, которая якобы началась в государстве. И предложила мужчине поменять старые купюры на новые. Когда тот на минутку отвлекся, гостья исчезла с деньгами, которые мужчина откладывал всю жизнь.

«Показывает, достает там из сумочки, мол вот смотрите: это старая 500, а вот новая. "А у вас какие?" И кто знает, я не знаю. «Давайте посмотрим, нужно ли менять, или нет», - говорю. « А доллары есть? О, Вам и доллары обменивать надо», - говорит», - рассказывает старик.

Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция и предупреждает граждан быть внимательными и осторожными, не пускать в квартиры незнакомых людей.

И подчеркивает, что никакой денежной реформы в Украине не проводят.

«Запомните, что работники банковских учреждений, пенсионного фонда никогда не предложат подобных услуг, поскольку это не входит в круг их полномочий. Тем более, ходить по домам и предлагать услуги по обмену денег», - говорит старший инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области. 

 

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