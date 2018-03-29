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В Беларуси отменили концерт певца, который «рубил бабло» в «лугандоне»

29.03.2018 09:00

В Гродненском драматическом театре отменили концерт певца Алексея Нежавца, который посещает с гастролями оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает сайт "Белорусский партизан", передает УНН.

В Беларуси отменили концерт певца, который гастролировал в "ЛНР" и "ДНР"

Благодаря позиции редактора белорусского сайта informnapalm.org Дениса Ивашина было напечатано расследование об этом барде и концерт был отменен.

"Эта информация была разослана во все органы государственного управления ..., в Гродненский облисполком и горисполком, непосредственно связь поддерживалась и с Гродненским драмтеатром. Понятно, что непосредственно в расследовании была представлена ​​информация, чтобы люди проявляли свою гражданскую позицию и обращались во все вышеперечисленные органы. И я считаю, что именно вот эта твердая гражданская позиция привела к отмене концерта", - сказал Ивашин.

Он отметил, что собирается в дальнейшем следить за выступлениями Нежавца в городах Беларуси.

"Ко мне уже поступила информация, что в апреле запланирован его концерт в Полоцком районе. Мы будем по этой информации следить. И понятно, что я призываю местных активистов из Полоцка также проявить свою гражданскую позицию и принять меры, чтобы концертную деятельность этого барда остановить" , - отметил Ивашин.

Он также добавил, что его деятельность как журналиста будет и дальше распространяться на то, чтобы приостановить в Беларуси деятельность подобных трубадуров "русского мира".

 

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