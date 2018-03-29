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Великобритания повторно проверит визы семисот состоятельных россиян

29.03.2018 09:09

Вид на жительство они получили в обмен на инвестиции в экономику королевства.

Власти Великобритании решили заново проверить документы 700 россиян, получивших визу в обмен на финансовые вложения в экономику страны. Такая возможность действовала до изменений законодательства в 2015 году.

Картинки по запросу Великобритания

Как заявила министр внутренних дел королевства Эмбер Радд, теперь у Лондона есть подозрения насчет законности получения доходов, инвестируемых россиянами в Британию. "Основания для выдачи виз Tier1 изменили в 2015-2016 годах, и количество выданных виз такого рода с тех пор сократилось на 84%", - заявила представитель правительства.

Для получения визы инвестора предпринимателю необходимо вложить в экономику королевства £ 2 миллиона, тогда как ранее требовался лишь один миллион фунтов стерлингов. Также несколько лет назад изменилась структура инвестиций – власти страны запретили вкладывать эти средства в недвижимость. Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что у владельцев активов дороже £50 тысяч потребуют объяснить происхождение средств, причем такие запросы могут направить и "политически значимым людям". Это решение объяснили расследованием о выводе $ 22 млрд из России с помощью иностранных банков. // ТСН

 

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