На Хмельниччині затримали групу осіб, які виготовляли та продавали зброю (фото)

Працівники поліції та СБУ в Хмельницькій області за допомогою представників ДВБ і бійців спецпідрозділу «КОРД» викрили та затримали групу осіб, члени якої займались незаконним виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної стрілецької зброї та боєприпасів на території України.

Упродовж кількох місяців оперативники розробляли спецоперацію по затриманню «зброярів», вираховували можливі місця зберігання арсеналу, слідчі планували та готували обшуки.

З метою формування доказової бази правоохоронці провели низку оперативних закупок зброї, серед якої був автомат «Калашникова», пістолет «Макарова», пістолет з пристроями для безшумної стрільби, саморобні пристрої для відстрілу набоями калібру 5,6 мм та більше двохсот набоїв калібру 9 мм.

В ході санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили цілий арсенал зброї: 5 автоматів «Калашникова», 8 пістолетів різних марок, 4 гвинтівки, 5 саморобних вогнепальних пристроїв у вигляді авторучок, значну кількість різнокаліберних набоїв, бойові гранати, близько 700 г тротилу та грошові кошти.

Окрім того, в одного із членів групи вилучено різноманітні деталі, обладнання та схеми для виготовлення і переробки зброї.

Наразі трьох членів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області