Гинеколог, который «просто бог в акушерстве», изнасиловал в больнице студентку медколледжа

Следователи Иркутской области завели уголовное дело по факту сексуального насилия над молодой женщиной в медицинском учреждении. В этом преступлении подозревается гинеколог.

По версии следователей, в середине марта 2018 года в дневное время эскулап находился в одном из кабинетов ОГБУЗ "Тулунская городская больница". Там он "совершил насильственный половой акт с 20-летней девушкой", сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Произошедшее квалифицировано следователями по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование").

Сообщение о совершенном преступлении появилось в группе "Подслушано Братск" в соцсети "ВКонтакте" еще утром 23 марта. Утверждалось, что изнасилование совершил врач по фамилии Кулак, являющийся заведующим гинекологическим отделением Тулунской горбольницы. А его жертвой стала студентка медицинского колледжа, а не пациентка.

"Преступление произошло в кабинете УЗИ на втором этаже больницы в самом отделении гинекологии. На крики девушки персонал не отреагировал, так как, по словам персонала, в ночные дежурства гинеколога Кулака крики из его кабинета - обычное дело", - сказано в сообщении.

В группе пострадавшую охарактеризовали как "успешную студентку и старосту группы, которая являлась девственницей и практически сиротой".

Над девушкой надругались в извращенной форме. Экспертиза показала многочисленные следы побоев, разрывы мягких тканей. От госпитализации в Тулунскую больницу студентка отказалась, объяснив это боязнью за свою безопасность. Однако главврач клиники (эту должность занимает Елена Владимировна Гусевская) не предложила ей никакой альтернативы. Также девушке не оказали психологической помощи. "Состояние здоровья потерпевшей вызывают опасения", - говорится в сообщении.

В настоящее время студентка скрывается, так как на нее и ее знакомых пытаются оказать давление предполагаемый насильник и его адвокат, являющийся депутатом тулунской городской думы. По словам подруги потерпевшей, ей предлагали полмиллиона рублей за молчание. Также предпринимаются попытки собрать компрометирующие материалы на потерпевшую.

Задержание гинеколога сотрудниками правоохранительных органов произошло в день изнасилования, 23 марта, на его рабочем месте. Медик был пьян, передает "Интерфакс". По словам свидетелей, в таком состоянии он и раньше появлялся в больнице.

Из городской больницы Кулака в срочном порядке уволили. Также заявление об увольнении написала его супруга, с которой подозреваемый воспитывает двоих детей. Кроме того, у гинеколога есть дети от первого брака.

Областной омбудсмен выразил готовность проконтролировать ход следствия.

Врач "просто бог"

На специализированных сайтах и форумах действительно есть информация о враче-гинекологе Дмитрии Александровиче Кулаке, работавшем в роддоме Тулуна. Роженицы оставляли о нем хвалебные отзывы.

"Я тоже рожала в этом роддоме. Кулак Д. А. тоже роды принимал - хороший врач, он мне нравится)). И вообще там медперсонал хороший, так как я всех их знаю", - писала Ольга Галуза на форуме Babyblog.ru.

Еще один восторженный отзыв был оставлен на сайте "Отзовик". "Роды принимал молодой врач мужчина, Кулак Дмитрий Александрович, я ему очень благодарна. Он делает невозможные вещи, я боялась рожать со своим зрением (миопия II степени), но он... просто бог в акушерстве - помогал, показывал как правильно дышать. В общем родила без проблем-разрывов", - писала в 2014 году интернет-пользовательница Казакова из Нижнеудинска.

Справочная информация о Дмитрии Кулаке есть и на сайте компании "Медикал Сервис". Там говорится, что врач окончил в 2005 году Читинскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия. А спустя два года окончил клиническую ординатуру по специальности акушерство и гинекология.

В 2012 году Дмитрий получил специальность в области ультразвуковой диагностики.

Отметим при этом, что на сайте Тулунской горбольницы Дмитрий Кулак не упоминается. Там также указано, что гинекологическим отделением руководит акушер-гинеколог Галина Шипицина, которая является исполняющей обязанности заведующего. // NEWSru.com