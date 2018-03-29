На Київщині поліцейські затримали банду рейдерів

У Києво-Святошинському районі група невідомих осіб вдерлася до приватного будинку, звідки незаконно намагалася виселити родину власників.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки Києво-Святошинського району про те, що група людей розбила вікно в її приватному будинку і таким чином, коли жінки не було вдома, проникла всередину. В будинку знаходилася її 11-річна донька. Дівчинку, яка має захворювання серця, зловмисники силоміць викинули з будинку на вулицю разом з речами. Дитину з місця події забрала швидка допомога.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення і швидко прибули на місце події.

Встановлено, що чоловіки діяли цинічно та зухвало - за підготовленим заздалегідь планом та без жодних законних підстав, адже щодо зазначеного приватного будинку й досі тривають судові спори.

Вони мали при собі документи представників приватної охоронної фірми.

Рейдерів затримали на підставі ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація події – розбій.

Поліція Київщини попереджає, що будь-яке рейдерське захоплення державного чи приватного майна буде одразу припинятися в законний спосіб.

Відділ комунікації поліції Київської області