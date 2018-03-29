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На Сумщине водитель обзавелся уголовным делом, упорно пытаясь подкупить полицейских

29.03.2018 10:02

На Сумщине пьяный водитель предлагал 6000 гривен полицейским за непривлечение его к административной ответственности. Однако полицейские деньги не взяли, к тому же, открыли в отношении мужчины уголовное производство за предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

Чтобы работники полиции «закрыли глаза» на факт вождения автомобиля в пьяном виде, нетрезвый 42-летний житель Ахтырщины пообещал сотрудникам Ахтырского отдела полиции неправомерное денежное вознаграждение в размере 6000 гривен.

Картинки по запросу взятка

Однако правоохранители не только отказались от «откупного», но и составили админпротокол по ст. 130 КУоАП Украины. К тому же, в установленном порядке доложили об этом руководству подразделения и уведомили местную прокуратуру.

И все же, несмотря на все это, водитель настоятельно пытался «уладить дело», и через три дня принес работнику полиции прямо на рабочее место 4000 гривен в качестве неправомерной выгоды за аннулирование ранее составленного админпротокола.

Этот факт работники полиции и прокуратуры задокументировали, денежные средства изъяли, и открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Посему, мужчине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

 

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