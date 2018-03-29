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В Киеве задержали с «товаром» пятерых торговцев опием

29.03.2018 10:15

Правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые на территории столицы наладили сбыт наркотического средства опия ацетилированного. 

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

В Киеве задержали пять наркодельцов с "товаром"

Так, по результатам проведенных негласных следственных (розыскных) действий задержаны 5 человек, причастных к совершению этого преступления, а именно организатора, координатора и еще трех человек, которые занимались непосредственным сбытом наркотических средств через так называемые "закладки".

Во время задержания у одного из злоумышленников было изъято 37 порций наркотического средства, которые он планировал разложить, у другого - 107 расфасованных в фольгу веществ, содержащих в себе метадон.

В ходе дальнейших следственных действий, а именно во время обысков по месту жительства фигурантов производства, правоохранители обнаружили и изъяли средства связи, банковские карты, оформленные на других лиц, значительный объем наркотических средств, в том числе в концентрированном виде (опий экстракционный), метадон и каннабис.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 УК Украины и избраны меры пресечения.

 

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