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Российские борцы не могут попасть в США: за визами нужно ехать... в Армению

29.03.2018 10:25

Сборная России по вольной борьбе лишилась возможности выступить на Кубке мира в США из-за проблем с получением виз.

Об этом ТАСС сообщил начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров.

Картинки по запросу виза США

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе.

"В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира. Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям, мы уже мимо Кубка", - сказал Фельдшеров.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля.


 

 

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