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В Москве вооруженные люди ограбили мужчину почти на 60 млн. рублей

29.03.2018 10:35

Московские полицейские разыскивают преступников, совершивших крупное ограбление возле торгового центра "Дубровка". Злоумышленники напали на водителя припаркованной машины и похитили у него сумку, в которой находились деньги. Ущерб оценен в десятки миллионов рублей.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы 28 марта около 19:45. Мужчина рассказал, что "в 19:30 трое неизвестных подошли к его автомашине Volkswagen Caddy и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полицейского главка Москвы.

Картинки по запросу ограбление

Со слов пострадавшего, в сумке находились 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, а также 167 тысяч евро. "Материальный ущерб составил 58 миллионов 459 тысяч 179 рублей", - добавили в полиции.

Ранее АГН "Москва" сообщило, что в среду около дома N13 по Шарикоподшипниковской улице трое неизвестных напали на мужчину в салоне автомобиля и похитили у него сумку с деньгами. После этого в Москве был введен в действие план "Перехват". Полицейские разыскивали автомобиль "ВАЗ-2109", на котором скрылись преступники. // NEWSru.com

 

 

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