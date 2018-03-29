Во Львовской области поймали на взятке паспортиста

Во Львовской области на взятке разоблачили главного специалиста Самборского горотдела Государственной миграционной службы.

"Чиновник систематически требовал деньги с местных жителей за внеочередное оформление документов и ускоренное изготовление паспортов для выезда за границу. Один готовый пакет документов делец оценивал в полторы тысячи гривен", – сообщают в СБУ.

Как оказалось, вымогатель требовал от жителя Львова 6 тыс. гривен за выдачу 4 загранпаспортов. Задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства продолжается следствие. // Сегодня