Одеські поліцейські затримали двох громадян, які позбавили життя подільчанина

Будь-яких документів або речей при ньому не було. Проте протягом доби поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 19-річний житель м. Подільська, який дві доби не виходив на зв'язок із родичами. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вживши комплекс оперативно-розшукових заходів, поліцейські затримали двох громадян, причетних до вчинення даного злочину.

Встановлено, що вночі біля одного з розважальних закладів стався словесний конфлікт між затриманими та відвідувачами бару. Аби уникнути бійки, хлопці вийшли на вулицю та попрямували до найближчого села. Увесь цей час за ними йшов молодий чоловік. Вирішивши, що парубок переслідує їх, аби продовжити з’ясовувати стосунки, молоді люди побили його дерев’яними палками неподалік від автобусної зупинки. А коли хлопець перестав подавати ознаки життя, кинули тіло подалі від дороги в сніг. Зловмисники забрали у потерпілого мобільний телефон, планшет та зарядний пристрій, після чого поїхали в Одесу.

«Саме там, одразу після реалізації викраденого майна, зловмисників затримали одеські поліцейські і передали його подільським колегам. Обидва правопорушники, віком 19 і 21 рік, не мають постійного місця мешкання»,- розповів начальник Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області Микола Піщанський.

Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Зараз поліцейські перевіряють затриманих на можливу причетність до інших злочинів. Розслідування триває.

Подільський відділ поліції в Одеській області