Новый выброс в Волоколамске: предельная концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз

Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
«Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль», — сказал Вихарев.
По словам главы района, местный власти ранее предупредили жителей о возможных повторных выбросах, так как на полигоне по не запустили систему принудительной утилизации газа. Планируется, что она заработает к 15 июня.
Ранее главное управление МЧС Москвы в разделе «Экстренное предупреждение» выпустило
сообщение, что с вечера 28 марта и до утра 29 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия. Позднее ведомство удалило эту запись и извинилось
, объяснив, что опубликовало информацию в разделе «Экстренное предупреждение» по ошибке. В МЧС утверждали, что эти погодные условия не угрожают здоровью людей.
Жители Волоколамска на протяжении нескольких месяцев требуют закрыть мусорный полигон. 21 марта после очередного выброса сероводорода 57 человек обратились
за медицинской помощью, они жаловались на головные боли и тошноту. Местные жители вышли на стихийную акцию к стенам городской больницы. Из-за протестов жителей главу Волоколамского района Евгения Гаврилова отправили
в отставку. В городе сформировали
общественный штаб, через которой местные жители могут пройти на полигон и посмотреть, как идут работы по рекультивации. // Медиазона