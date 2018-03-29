Новый выброс в Волоколамске: предельная концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз

В Волоколамске на полигоне бытовых отходов «Ядрово» произошел новый выброс сероводорода, предельная концентрация газа превысила норму в 12 раз.

Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

«Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль», — сказал Вихарев.

По словам главы района, местный власти ранее предупредили жителей о возможных повторных выбросах, так как на полигоне по не запустили систему принудительной утилизации газа. Планируется, что она заработает к 15 июня.

Ранее главное управление МЧС Москвы в разделе «Экстренное предупреждение» выпустило сообщение, что с вечера 28 марта и до утра 29 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия. Позднее ведомство удалило эту запись и извинилось , объяснив, что опубликовало информацию в разделе «Экстренное предупреждение» по ошибке. В МЧС утверждали, что эти погодные условия не угрожают здоровью людей.