«Улюбленці долі»: хто з чиновників найбільше виграв у лотерею (інфографіка)

29.03.2018 11:35

Минулий рік став "фартовим" для лідера Радикальної партії Олега Ляшко - якщо вірити декларації, нардеп виграв понад півмільйона у лотерею. Втім, як виявили аналітики проекту "Декларації" (Bihus.Info), серед чиновників знайшлися й більш "щасливі".