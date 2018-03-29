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«Улюбленці долі»: хто з чиновників найбільше виграв у лотерею (інфографіка)

29.03.2018 11:35

 Минулий рік став "фартовим" для лідера Радикальної партії Олега Ляшко - якщо вірити декларації, нардеп виграв понад півмільйона у лотерею. Втім, як виявили аналітики проекту "Декларації" (Bihus.Info), серед чиновників знайшлися й більш "щасливі". 

 Десятка "улюбленців долі" - у свіжій інфографіці. 

везуны
 
Головним улюбленцем Фортуни серед держслужбовців виявився народний депутат від “Самопомочі” Павло Кишкар. У своїй декларації за 2015 рік він вказав, що виграв в лотерею 1,2 млн гривень. Пізніше в інтерв’ю парламентар запевняв, що підняти великий куш йому допомогло не просте везіння, а ретельно прорахована математична модель: “Я купив лотерейний білет і виграв. Але можливість виграшу дає математичний аналіз. Це досить складна система в плані роботи”.
 
1 млн гривень виграшу принесла на День народження лотерея “Лото-Забава” начальниці відділу освіти Шполянської міської ради Черкаської області Ірині Каландирець. Рецептом свого успіху чиновниця назвала… магічний камінь у садибі Гоголя на Полтавщині, на якому вона посиділа під час екскурсії напередодні і загадала виграти мільйон. Щоправда, свій приз Ірина Іванівна отримує частинами - згідно щорічної декларації за 2017 рік і форми змін за 2018, поки що “М.С.Л.” виплатила їй близько 300 тисяч гривень. Але зупинятися на досягнутому вона не збирається і заявляє про намір поборотися за джек-пот у розмірі 3 млн гривень.
 
777 тисяч гривень “підняла” у лотерею і дружина начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олександра Мороза, вивівши свого чоловіка на третє місце нашого рейтингу.
 
Випробувати власну вдачу Олега Ляшка, вочевидь, надихнув однопартієць - затятий гравець Олексій Ленський. У 2015 році йому вдалося виграти в “Українську національну лотерею” 9,5 тисяч гривень, а в 2016-му зірвав великий куш - майже 562 тисячі. У новій декларації за 2017 рік також знайшлося місце виграшу, але цього удача Ленського зрадила - сума виграшу склала лише 76,5 тисяч гривень.
 
А от самому лідеру “Радикальної партії” Фортуна посміхнулася одразу - і не раз, а тричі. 24 жовтня 2017 року він подав декларацію про суттєві зміни, в якій повідомив про три виграші в “УНЛ” на загальну суму 571 тисяча гривень. Принесли їх Ляшку нібито ставки на футбольні матчі. Але “методом Ляшка” після цього чомусь зацікавилися зовсім не математики, а НАБУ, яке запідозрило нардепа у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.
 
Загалом у 2015-2018 роках чиновники виграли у лотереях і на букмекерських ставках 7 874 тисячі гривень. 
 
Антон СтоляровBihus.Info

 

 

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