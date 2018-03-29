Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 28.03.2018

До Суворовського відділу поліції звернувся 43-річний чоловік, який повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль. Сума збитку – 15 тисяч гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

Працівники Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції у вчиненні крадіжки гаманця та документів пенсіонера у приміщенні одного з магазинів викрили 58-річного іноземця. Від зловмисника отримано правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції звернувся 24-річний чоловік, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа викрала його автомобіль. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області