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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 28.03.2018
До Суворовського відділу поліції звернувся 43-річний чоловік, який повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль. Сума збитку – 15 тисяч гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.
Працівники Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції у вчиненні крадіжки гаманця та документів пенсіонера у приміщенні одного з магазинів викрили 58-річного іноземця. Від зловмисника отримано правдиві свідчення.
До Суворовського відділу поліції звернувся 24-річний чоловік, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа викрала його автомобіль. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.
Одесская компания «Цитрус», специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, в очередной раз оказалась в центре громкого скандала из-за...