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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 28.03.2018

29.03.2018 11:45

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 28.03.2018

До Суворовського відділу поліції звернувся 43-річний чоловік, який повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль. Сума збитку – 15 тисяч гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

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Працівники Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції у вчиненні крадіжки гаманця та документів пенсіонера у приміщенні одного з магазинів викрили 58-річного іноземця. Від зловмисника отримано правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції звернувся 24-річний чоловік, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа викрала його автомобіль. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області

 

 

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