В Днепре мужчина «зарабатывал», кидаясь под колеса машин (фото, видео)

28 марта, около 23:00, на пересечении улиц Вячеслава Липинского и Харьковской, возле кофейни «Франс.уа», мужчина прыгал под колеса машин. Водители задержали правонарушителя и вызвали полицию на место происшествия.

Мужчина вел себя неадекватно. Об этом Информатор сообщает с места событий.

По словам водителей такси, которые его поймали, это уже не первый раз, когда он промышляет подобными делами, но в прошлый раз задержать его не удалось.

«На регистраторах все видно. Этот неадекватный бросался сегодня под несколько машин. Тоже самое было неделю назад. На этот раз мы его задержали и вызвали полицию», — рассказал водитель такси Станислав.

Один из водителей также предоставил полицейским видеозапись, на которой правонарушитель признается в том, что таким образом зарабатывает себе на жизнь и пытается расплатиться с долгами. По словам очевидцев, мужчина заявлял, что у него более 90 тысяч гривен долга.

Сам мужчина утверждал, что он парковщик и очень спешил в уборную, потому и бежал через перекресток, а таксисты умышленно хотели его переехать, а потом еще и избивали. Когда на место приехала полиция, его задержали и вместе с водителем и свидетелями забрали в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Прыжки под колеса на дорогах и последующее вымогательство — достаточно распространенный вид мошенничества. Это целый бизнес, поставленный на поток. Подставные пешеходы караулят подходящие авто у магазинов, и часто даже работают группами. Кроме «пострадавшего», могут также появится подставные свидетели ДТП, которые будут обвинять «злосчастного водителя», совершившего наезд. Они охотятся на каждом перекрестке, пытаясь содрать последнее с владельцев иномарок среднего класса.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОПАЛСЯ ТАКОЙ «ПСЕВДОПЕШЕХОД»

По мнению экспертов, прежде всего необходимо оказать помощь. Неизвестно, мошенник это или настоящий пешеход. Также нужно постараться зафиксировать это событие, остановив случайных прохожих свидетелей, записать их контактные данные. Если полиция все-таки решила составить админпротокол на водителя, нужно внимательно ознакомиться с текстом документа и написать объяснение.

Такие автоподставы — это бизнес, основанный на психологическом давлении. Будьте бдительны и не впадайте в панику, не идите на поводу у мошенников и не поддавайтесь на провокации. Не спешите откупаться за совершенное «злодеяние». Обязательно вызывайте полицию и постарайтесь записывать слова мошенника на диктофон, чтобы впоследствии иметь доказательства. Ни в коем случае не покидайте место ДТП, куда бы вас не просили сдвинуться, иначе вы лишитесь законной защиты.

Мария Подольская

Фото, видео: Александр Лаур