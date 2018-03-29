На столичном Виноградаре мама с дочкой из окна квартиры потчевали самогоном «страждущих»

Мешки с сахаром хранили в коридоре, а бочки с брагой – в туалете

Как сообщили в ГУ НП в столице, в полицию от жителя района поступило обращение о том, что в доме на улице Светлицкого продают самогон.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Посетив дом, где жила 54-летняя женщина с 26-летней дочерью, полицейские зафиксировали факт продажи самогона через окно. Во время осмотра квартиры в коридоре обнаружили мешки с сахаром, а в туалете – три бочки с брагой.

Выяснилось, что старшая женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Назначены необходимые экспертизы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. гривен). // Сегодня