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У Києві затримали двох іноземців при спробі обікрасти квартиру

29.03.2018 12:15

Дії зловмисників, які зламували дверні замки, почули сусіди і викликали поліцію. Патрульні затримали чоловіків на місці злочину.

Близько 15-ї години до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення мешканців будинку на вулиці Райдужній про те, що невідомі намагаються проникнути до квартири сусідів. Чоловіки діяли за допомогою відмичок, чим привернули увагу сусідів.

кража

За інформацію начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, на виклик негайно направили екіпаж патрульних, які біля дверей помешкання затримали двох невідомих:

«У кишенях чоловіків та у під’їзді ми вилучили набір різних відмичок, за допомогою яких вони намагалися проникнути у житло. Також вилучили гроші в іноземній та національній валюті, походження яких затримані нам не пояснили. Речові докази направили на експертизу, а зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

кража

Затримані - громадяни іншої держави, 1971 та 1983 років народження. Із ними спілкуються слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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