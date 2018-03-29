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Працівника поліції на Волині викрито на одержанні 10 тис. грн. хабара

29.03.2018 12:32

Прокуратурою Волинської області та Управлінням СБУ в області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрито дільничного офіцера поліції ГУНП в області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн від фінансового директора одного із господарських товариств Волині за припинення перевірки підприємства, яку проводив правоохоронець.

Працівника поліції затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України).

хабар

Триває досудове розслідування.

Прес-служба прокуратури Волинської області

 

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