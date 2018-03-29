Працівника поліції на Волині викрито на одержанні 10 тис. грн. хабара

29.03.2018 12:32

Прокуратурою Волинської області та Управлінням СБУ в області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрито дільничного офіцера поліції ГУНП в області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн від фінансового директора одного із господарських товариств Волині за припинення перевірки підприємства, яку проводив правоохоронець.