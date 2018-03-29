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Украинским пограничникам в очередной раз не дали проверить путинский «гумконвой»

29.03.2018 12:43

Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков уже 75 так называемого «гумконвоя» РФ для Донбасса.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Пограничникам снова не дали проверить "гумконвой" из РФ

"Поскольку РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары", - сказал Слободян.

В то же время он отметил, что учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Особенности данного "гумковоя" - общая загруженность автомобилей в среднем составила 40-50%, сказал представитель.

Как сообщал Укринформ, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ утверждали, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

Российская сторона постоянно отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер часто не соответствует указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые участки границы с РФ, несмотря на требования Украины. // Укринформ

 

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