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Ізмаїльські правоохоронці довели вину чоловіка, який зарізав свою бабусю

29.03.2018 12:53

Відносно 22-річного підозрюваного обвинувальний акт спрямований до Ізмаїльського міськрайонного суду. За скоєне підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

У січні 2017 року до чергової частини Ізмаїльського ВП надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир виявлено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Померлою виявилася господиня квартири.

Картинки по запросу зарезал

«Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Співробітниками поліції проводилися ряд заходів щодо встановлення особи зловмисника, - розповідає начальник слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції підполковник поліції Наталія Старцева.- Зокрема, в ході досудового слідства було призначено ряд експертиз, відпрацьовано коло осіб, з якими потерпіла спілкувалася напередодні тощо».

Правоохоронці встановили, що жорстоке вбивство жінки скоїв 21-річний онук потерпілої. Він прийшов до бабусі в гості та в ході несподівано виниклої сварки наніс численні удари жінці ножем по різним частинам тіла. Після чого втік з місця події.

«Хоч підозрюваний і не визнав своєї провини в скоєному злочині, правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила причетність чоловіка до вбивства. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Обвинувальний акт спрямований в Ізмаїльський міськрайонний суд, який призначить йому покарання згідно з чинним законодавством», - зазначила підполковник поліції Наталія Старцева.

Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області

 

 

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