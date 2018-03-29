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Под Мелитополем пьяный ревнивец взорвал гранату под авто, на котором пыталась уехать экс-супруга

29.03.2018 13:15

В Запорожской области передали в суд обвинительное заключение в отношении жителя села Семеновка Мелитопольского района, которому инкриминируют покушение на свою бывшую жену и угон автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, преступление произошло в ночь на 13 января, когда 45-летний пьяный мужчина ссорился со своей 37-летней бывшей женой возле частного дома.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Бывший муж бросил осколочную гранату РГД-5 под автомобиль Daewoo, на котором собралась уехать бывшая супруга. Женщина сумела выпрыгнуть из машины до взрыва, но все же получила тяжелые ранения.

 

 

В свою очередь, мужчина, угрожая ножом таксисту, захватил его автомобиль и сбежал с места преступления. Вскоре его задержала группа оперативного реагирования полиции в одном из домов поселка.

27 марта обвинение направлено в Мелитопольский местный суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Жизни и здоровью женщины сейчас ничего не угрожает. // Сегодня

 

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