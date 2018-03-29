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В Виннице было совершено ограбление круглосуточного продуктового магазина

29.03.2018 13:25

Одного из грабителей задержали

В Виннице двое грабителей в масках минувшей ночью ворвались в круглосуточный магазин, говорится в ТСН.12.00.

Картинки по запросу ограбление

Они угрожали продавцу пистолетом. Перелезли через стойку, украли из кассы полторы тысячи гривен и скрылись. Это нападение зафиксировала камера наблюдения магазина.

Уже через 15 минут полицейские задержали одного из нападавших. При нем нашли вынесенные из магазина деньги.

Продавщица нападающего узнала. Его сообщника разыскивают.

«При поверхностной проверке у него были обнаружены денежные средства, которые исчезли из магазина, рукавицы, в которых он был одет, и баф, который у него был на шее, которые он надевал во время ограбления», - рассказывает патрульный полицейский Дмитрий Марценюк.

 

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