Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На стройке под Киевом пьяный конфликт закончился убийством

29.03.2018 13:35

 Под Киевом на стройплощадке зарезали 34-летнего мужчину.

 Преступление произошло в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

убийство

"Выяснилось, что накануне трое товарищей распивали спиртные напитки в вагончике. Когда один из строителей пошел спать, между двумя хорошо захмелевшими знакомыми возник конфликт. 41-летний мужчина схватил со стола нож", – говорится в сообщении.

Врачи выяснили, что пострадавший умер на месте в результате колото-резаного ранения с повреждением сердца.

"После совершенного обидчик просто лег спать рядом с телом и до приезда правоохранителей никуда не убегал", – отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщено о подозрении в преступлении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. // Обозреватель

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...