На стройке под Киевом пьяный конфликт закончился убийством

Преступление произошло в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Выяснилось, что накануне трое товарищей распивали спиртные напитки в вагончике. Когда один из строителей пошел спать, между двумя хорошо захмелевшими знакомыми возник конфликт. 41-летний мужчина схватил со стола нож", – говорится в сообщении.

Врачи выяснили, что пострадавший умер на месте в результате колото-резаного ранения с повреждением сердца.

"После совершенного обидчик просто лег спать рядом с телом и до приезда правоохранителей никуда не убегал", – отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщено о подозрении в преступлении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. // Обозреватель