На стройке под Киевом пьяный конфликт закончился убийством

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Под Киевом на стройплощадке зарезали 34-летнего мужчину.
Преступление произошло в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Выяснилось, что накануне трое товарищей распивали спиртные напитки в вагончике. Когда один из строителей пошел спать, между двумя хорошо захмелевшими знакомыми возник конфликт. 41-летний мужчина схватил со стола нож", – говорится в сообщении.
Врачи выяснили, что пострадавший умер на месте в результате колото-резаного ранения с повреждением сердца.
"После совершенного обидчик просто лег спать рядом с телом и до приезда правоохранителей никуда не убегал", – отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).
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