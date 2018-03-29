На Киевщине 10 лет получил юный педофил, насиловавший 8-летнего соседа

На судебном заседании, проходившем в закрытом режиме, мальчик признан виновным в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, совершенном в отношении малолетнего, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь суда Светлана Радченко. Приговор в силу пока не вступил — у обвиняемого еще есть время его обжаловать.

Напомним, подросток был задержан в сентябре прошлого года. Более двух месяцев — с июня по август — он приглашал к себе в дом 8-летнего сына соседей по садовому товариществу. Такая разновозрастная «дружба» и изменившееся поведение сына насторожили мать пострадавшего, и она однажды зашла к соседям, застав детей «на горячем».

Вызванные женщиной правоохранители изъяли вещественные доказательства, а насильника задержали. Мерой пресечения ему избрали содержание под стражей. Судмедэкспертиза показала, что насиловали ребенка неоднократно.