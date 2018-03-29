В Одесской области сошел с рельсов и перевернулся частный поезд с зерном (фото)

Маневренный локомотив и несколько вагонов с зерном сошли с рельсов и перевернулись на Ильичевском зерновом терминале в Одесской области. Об этом сообщил директор по экономике и финансам ПАО "Укрзалізниця" Андрей Рязанцев.

Происшествие случилось вчера. По словам Рязанцева, жертв и пострадавших нет. Авария, уточнил руководитель, произошла на частном подъездном пути. Поезд тоже частный.

"Сегодня в стране более 2 тысяч маневровых локомотивов вне управления УЗ. Уровень их учета и контроля за использованием, безопасностью их движения, состоянием и квалификацией локомотивных бригад катастрофически низок. Водителя за рулем авто легче контролировать, чем специалиста по управлению маневровым локомотивом. А весом каждый маневровый равен двум танкам.

Вот и представьте себе 4000 танков, это 40 танковых полков, которые на принципах самоконтроля и самоуправления носятся по стране. А еще и с нашей ментальностью", – заявил Андрей Рязанцев. – "Магистральный локомотив с 50 вагонами по 90 тонн каждый — это почти 5 тысяч тонн, которые движутся на скорости пускай даже 60 км/ч. В такой ситуации, как сегодня — это цунами. Это может стать объективной реальностью, на которую мы не будем иметь влияния. Локомотив — это не частный велосипед". // Сегодня