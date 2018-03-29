У Львові податківця судитимуть за 10 тис. хабара

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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного із керівників відділу Головного управління ДФС у Львівській області, який отримав 10 тис грн неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на працівників управління обслуговування платників податків цього ж відомства та Залізничної ОДПІ.
Зазначимо, що до компетенції вказаних осіб входить прийняття рішення про реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками податку на додану вартість.
Такі дії підозрюваного кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України – зловживання впливом.
На даний час обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Галицького районного суду м.Львова.
Довідково: максимальний термін покарання за вчинене становить 5 років позбавлення волі.
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