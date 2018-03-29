У Львові податківця судитимуть за 10 тис. хабара

29.03.2018 14:05

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного із керівників відділу Головного управління ДФС у Львівській області, який отримав 10 тис грн неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на працівників управління обслуговування платників податків цього ж відомства та Залізничної ОДПІ.