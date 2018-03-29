Telegram перестал работать — «электричество кончилось»

Решить эту проблему только силами инженеров Telegram невозможно, полагает Дуров.

"Отключение питания в кластере серверов telegram вызывает проблемы в Европе. Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик датацентра приведет силовое оборудование в порядок", - написал Дуров в своем блоге.

Отметим, 29 марта после 11 часов по Киеву пользователи Telegram столкнулись с различными проблемами при загрузке мессенджера. Большинство пользователей сталкиваются с проблемами при подключении к мессенджеру и отправке сообщений.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей Украины и России, но сообщения о неполадках приходят и из Германии, Польши, Ирана, Молдовы и Италии. Позднее сообщения о неполадках стали приходить из Южной Кореи, Сербии, Великобритании, Казахстана, Франции, Норвегии, Финляндии, Португалии и других стран. // НВ