На Луганщині за допомогою прокуратури повернуто державі земельну ділянку вартістю понад 1,2 млн. грн

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Додержання вимог законодавства при використанні земельних ділянок державної власності постійно вивчається органами прокуратури Луганщини.
Зокрема, Троїцьким відділом Старобільської місцевої прокуратури вжито заходів представницького характеру щодо повернення у розпорядження держави земельної ділянки площею 47 га вартістю понад 1,2 млн грн.
Реагуючи на виявлені порушення та захищаючи інтереси держави у сфері земельних відносин, Старобільська місцева прокуратура звернулася до суду щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою, оскільки остання використовувалась на підставі державного акту на право постійного користування, який підлягає скасуванню.
Троїцьким районним судом вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.
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