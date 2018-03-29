Шахрайка з Держгеокадастру заволоділа rоштами громадян на суму 30 тис. грн.

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу Держгеокадастру в одному з районів області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно).

Встановлено, що у квітні 2017 року до вказаної особи звернувся громадянин щодо оформлення документів на право власності на земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства. З метою заволодіння чужим майном, начальник відділу Держгеокадастру повідомила про можливість оформлення документів на землю в разі передачі їй 5 тис грн грошових коштів, розуміючи, що зазначені питання не входять до її компетенції.

У травні 2017 року до обвинуваченої звернулася дружина вказаного громадянина з метою отримання у власність ще одної земельної ділянки. Розуміючи протиправність своїх дій, зловмисниця повторно заволоділа грошовими коштами подружжя, тепер вже на суму 25 тис грн.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області