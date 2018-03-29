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Під Києвом зупинили грузина на «Mitsubishi» з підробленими номерами кузова і «набором» держномерів

29.03.2018 14:45

Вчора, в м. Вишневе, Києво - Святошинського району, працівники патрульної поліції зупинили сірий автомобіль «Mitsubishi Lancer», з київською реєстрацією. Транспортним засобом керував уродженець Грузії. 

При звірці ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів з автоматизованими базами даних поліції з'ясувалося, що номери агрегатів не співпадають із записами в реєстраційних документах, а легковик іншого кольору. 

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Крім того, під час огляду транспортного засобу, в салоні автівки поліцейські виявили значну кількість різних державних номерних знаків. 

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Наразі проводяться відповідні перевірки щодо вилучених номерних знаків та походження автівки. Розпочато розслідування. 

УПД Київської області

 

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