Під Києвом зупинили грузина на «Mitsubishi» з підробленими номерами кузова і «набором» держномерів

Вчора, в м. Вишневе, Києво - Святошинського району, працівники патрульної поліції зупинили сірий автомобіль «Mitsubishi Lancer», з київською реєстрацією. Транспортним засобом керував уродженець Грузії.

При звірці ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів з автоматизованими базами даних поліції з'ясувалося, що номери агрегатів не співпадають із записами в реєстраційних документах, а легковик іншого кольору.

Крім того, під час огляду транспортного засобу, в салоні автівки поліцейські виявили значну кількість різних державних номерних знаків.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Наразі проводяться відповідні перевірки щодо вилучених номерних знаків та походження автівки. Розпочато розслідування.

УПД Київської області