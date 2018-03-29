Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

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Суд приговорил криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.
Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а, б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
Обвинение просило для Шакро Молодого 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.
Захарий Калашов, Андрей Койчуков (Итальянец) и другие фигуранты дела обвиняются в вымогательстве у владелицы кафе Elements в Москве Жанны Ким.
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