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Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

29.03.2018 15:19

Суд приговорил криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.

Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а, б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).

Картинки по запросу Шакро Молодой

Обвинение просило для Шакро Молодого 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.

Захарий Калашов, Андрей Койчуков (Итальянец) и другие фигуранты дела обвиняются в вымогательстве у владелицы кафе Elements в Москве Жанны Ким.

  • В декабре 2015 года возле кафе Elements в Москве произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. С одной из сторон в перестрелке участвовали члены группировки Шакро Молодого.
  • Летом 2016 года Шакро Молодой был задержан по обвинению в вымогательстве у владелицы Elements Жанны Ким.
  • С перестрелкой возле Elements связано дело высокопоставленных сотрудников управления Следственного комитета по Москве. Их обвинили в том, что за взятку обещали смягчить обвинения арестованному по делу о перестрелке у Elements Андрею Кочуйкову — одному из помощников Шакро Молодого. // Медуза

 

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