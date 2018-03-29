В Киеве неизвестный напал с ножом на охранника стройплощадки

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В Киеве неизвестный напал на охранника стройплощадки и нанес ему множество ножевых ранений.
Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что преступление произошло около недостроенного Подольско-Воскресенского моста в Днепровском районе.
По предварительной информации, в вагончик на улице Дамбовая, где находился 27-летний мужчина, проник неизвестный, который начал бить охранника ножом.
В результате пострадавший получил ранения обеих рук и ног, после чего был госпитализирован в больницу.
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