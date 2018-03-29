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Харьковчанин обманул 20 человек, продавая несуществующую мебель

29.03.2018 16:07

За мошенничество псевдопредприниматель может угодить за решетку на три года

В Московском районе Харькова частный предприниматель-мебельщик обманывал своих клиентов. "Бизнесмен" активно принимал заказы от горожан за изготовление мебели и просил предоплату в размере 50 процентов. Однако, после получения денег выполнять свои обещания мужчина не спешил.

Фото: objectiv.tv

Как рассказывают в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области, офис предпринимателя находился на рынке "Привоз". Мошеннику удалось завлечь и обмануть 20 человек. А доверчивые клиенты заплатили ему в общей сложности 90 000 гривен.

"Полученные деньги злоумышленник тратил на собственные нужды", — рассказывает участковый инспектор Московского отделения полиции Владислав Федирко.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины. За мошенничество псевдопредприниматель может угодить за решетку на три года. Сейчас полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, а сам "бизнесмен" сейчас находится под домашним арестом. // Сегодня

 

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