У Бахмутському районі поліцейським здався бойовик — громадянин РФ

Уродженець республіки Саха (Якутія) перебував на території України нелегально, у чоловіка вилучено фальшивий український паспорт.

У рамках оперативно-профілактичних заходів «Мігрант» співробітники карного розшуку Бахмутського відділу поліції виявили підданого РФ, який переховувався під виглядом громадянина України.

До поліцейської станції у Часів Ярі звернувся 24-річний чоловік, який розповів, що в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території Бахмутського району.

Виявилося, що він є громадянином РФ, в Україну приїхав в 2006 році. В червні 2014 року вступив у ряди бойовиків. Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто Часів Яр.

Після звільнення Бахмутського району українськими військами чоловік втік та 4 роки переховувався в РФ, у Криму та різних областях України.

Днями він повернувся у Часів Яр. Дізнавшись, що існує програма «Повернися додому», яка дає шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, колишній бойовик, добровільно прийшов до поліції.

При собі чоловік мав паспорт громадянина України, який виявився підробленим. В ході перевірки оперативники встановили особу нелегального мігранта.

За фактом участі в НЗФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території України.

З початку операції «Мігрант», яка триває з 21 лютого, поліцейські Донеччини виявили 78 нелегальних мігрантів. 9 осіб примусово повернено в країни походження, 23 заборонено в’їзд в Україну. // Поліція Донеччини