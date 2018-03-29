На Сумщині чергова «соцпрацівниця» обікрала стару жінку (фото)

Літня сумчанка впустила до своєї оселі жінку яка назвалась соцпрацівницею. Після того, як гостя пішла, господиня виявила зникнення золотих прикрас. Нагадаємо, напередодні схожа зловмисниця під виглядом співробітника Пенсійного фонду викрала з квартири ще одного жителя обласного центру велику суму коштів. Працівники поліції ведуть пошук зловмисниці та розраховують на допомогу небайдужих громадян.

Вчора , близько опівдня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від 80-річної сумчанки про те що з її будинку зникли дорогоцінності.

Під час спілкування з потерпілою, поліцейські з’ясували обставини події. Як розповідає бабуся, в двері постукала невідома жінка, яка назвалась представницею відділу соціального забезпечення населення і прийшла для того, щоб здійснити перерахунок пенсії . Невідома запевняла стареньку ,що раніше приходила до неї , приносила пенсію в той час коли була відсутня їх поштарка. Довірившись невідомій жінці, пенсіонерка впустила зловмисницю до оселі. Так звана «соцпрацівниця» всіляко відволікала господиню розмовами про пенсію, пенсійну реформу, пропонувала заповнити якісь листівки з відомостями про її пенсійні надходження, пропонувала провести перепис купюр. Коли ж гостя пішла, пенсіонерка виявила зникнення золотих прикрас та відразу зателефонувала донці. А та вже викликала поліцію.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Працівники поліції проводять всі необхідні пошукові заходи спрямовані на розшук зловмисниці.

Останній на вигляд до 35 років, зростом 165 см, слов’янської зовнішності, середньої статури. Вона вільно розмовляє українською мовою. Жінка була вдягнута в світлу куртку, чорні черевики з лаковими вставками, рожеву шапку. При собі мала чорну лакову сумку. Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе слідству, повідомити на лінію «102» , а також в котре застерігає громадян не відчиняти та не впускати незнайомих людей до своєї оселі і при всіх підозрілих випадках негайно повідомляти правоохоронців.

Відділ комунікації в Сумській області