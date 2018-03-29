Психолог помогла сбежать из больницы опасному преступнику

Подозреваемые были задержаны 26 марта около 8:00 в северной части Лас-Вегаса. Затем их поместили в тюрьму округа Кларк, сообщает KATV

По данным полиции, утром 20 марта Мессер и Чапин покинули психбольницу, расположенную в Литл-Роке в штате Арканзас. Перед этим сотрудники клиники уличили Мишель в том, что она передала пациенту Чапину запрещенные предметы: мобильник, вейп (электронную сигарету) и 21 таблетку неизвестного назначения.

Покинув медучреждение, Мессер и Чапин сели в синий автомобиль Mazda 3S Grand Touring, принадлежащий Мишель, и подались в бега. После этого Мессер была уволена из лечебницы.

Пресса не подтверждает, была ли между женщиной-эскулапом и пациентом любовная связь. Однако известно, что Мессер предпочитала однополые контакты. Ее сексуальная партнерша Джудит Льюис проживает в районе Шервуда, пишет The Daily Mail

Известно, что Кори Чапин был помещен в больницу в 2015 году. До этого момента он был арестован полицейскими в городе Эврика-Спрингс по подозрению в попытке похищения человека, воровстве и незаконном хранении наркотических стредств. На допросе мужчина заявил, что бог повелел ему похитить и изнасиловать женщину, которая постригла его. Суд признал Чапина невменяемым (у него диагностировали биполярное расстройство) и направил на принудительное лечение.

В феврале 2016 года Кори уже убегал из клиники. Тогда ему предоставили 48-часовой "отпуск", чтобы он мог навестить своего отца. Обратно в больницу пациент уже не вернулся. Чапина удалось найти только в октябре 2016 года. Его арестовали в Лас-Вегасе.

Мессер является специалистом по когнитивно-поведенческой терапии с 13-летним стажем.