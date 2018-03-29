До уваги власників мототранспорту!

МВС нагадує власникам мопедів та мотоциклів про те, що неприпустимим є:

- керування двоколісним транспортом, який не зареєстрований або не перереєстрований в установленому порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим. Відповідальність за це передбачена ч. 6 ст. 121 КУпАП;

- керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Відповідальність за це передбачена ч. 2 ст. 126 КУпАП;

- керування мопедом або мотоциклом без мотошолом. Відповідальність за це передбачена ч. 5 ст. 121 КУпАП.

Під час превентивних заходів особливу увагу поліцейські будуть приділяти водіям, які керують мототранспортом у стані алкогольного сп’яніння та без водійських посвідчень відповідної категорії.

Відповідно до ст. 265-2 КУпАП транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення.

Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі (п. 21. ПДР):

а) посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

б) реєстраційний документ на транспортний засіб;

ґ) поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Нагадуємо: мототранспортні засоби належать до таких категорій:

А1 — мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

А — мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше.

Згідно з п. 2.13 ПДР право на керування мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) може бути надано особам з 16-річного віку.

Мотоциклісти та мопедисти мають пам’ятати, що, на превеликий жаль, є серед людей ті, хто користується кожною нагодою нажитися за чужий рахунок. Свідченням тому є численні крадіжки мопедів. Тож будьте уважнішими до своєї власності, не залишайте транспортні засоби без нагляду або не вживши заходів для того, щоб убезпечитися від крадіжки!

ГУНП в Одеській області