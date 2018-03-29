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У Києві за збут наркотиків через закладки затримали 16-річну дівчину (фото, відео)

29.03.2018 17:24

Вдома у неповнолітньої вилучили екстазі, амфетамін, МДМА та марихуану. Фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповів т.в.о начальника управління протидії наркозлочинності поліції Києва Валерій Філатов, після отримання оперативної інформації правоохоронці провели три оперативні закупки:

затримана

«Під час санкціонованого обшуку слідчо-оперативна група управління поліції метрополітену у орендованій кімнаті на вулиці Велика Васильківська виявила амефтамін, МДМА, екстазі та марихуану на загальну суму за цінами «чорного» ринку понад 80 тисяч гривень. Неповнолітня знімала кімнату у центрі столиці та збувала наркотичні засоби і психотропні речовини шляхом так званих «закладок».

наркота

Крім того, правоохоронці затримали одного з її клієнтів. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який купляв наркотики для власного вживання та збуту. Слідчі управління поліції метрополітену розпочали кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

клиент

«Неповнолітню киянку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу, а молодика на час слідства відпустили під особисте зобов’язання», - додав Валерій Філатов.

а даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тепер дівчині загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Відділ комунікації поліції Києва

 

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