Уже завтра в Украине начнется проверка заведений на соблюдение норм пожарной безопасности

Госслужба по чрезвычайным ситуациям начнет масштабную проверку заведений массового скопления людей в Украине на соблюдение норм пожарной безопасности уже завтра, 30 марта. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством ГосЧС, передает пресс-служба правительства.

Проверке подлежат кинотеатры, торговые центры, школы, детские сады и другие заведения. "В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее", - заявил Гройсман.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - добавил он.

Гройсман также призвал давать публичную информацию о ходе проводимых проверок.

Напомним, поручение о проведении проверок было дано вчера в ходе заседания Кабмина в связи с трагедией в российском Кемерово. // 112.ua