Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Уже завтра в Украине начнется проверка заведений на соблюдение норм пожарной безопасности

29.03.2018 17:37

Проверке подлежат кинотеатры, торговые центры, школы, детские сады и другие заведения

Госслужба по чрезвычайным ситуациям начнет масштабную проверку заведений массового скопления людей в Украине на соблюдение норм пожарной безопасности уже завтра, 30 марта. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством ГосЧС, передает пресс-служба правительства.

Фокус

Проверке подлежат кинотеатры, торговые центры, школы, детские сады и другие заведения. "В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее", - заявил Гройсман.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - добавил он.

Гройсман также призвал давать публичную информацию о ходе проводимых проверок.

Напомним, поручение о проведении проверок было дано вчера в ходе заседания Кабмина в связи с трагедией в российском Кемерово. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...