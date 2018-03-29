На Харьковщине осужден грабитель, который душил женщин

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновный 20-летнего жителя Лозовой, который с марта по август прошлого года совершил восемь разбойных нападений на женщин, в том числе и на малолетнюю девочку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, разбойник нападал на своих жертв преимущественно в темное время суток в безлюдных местах. Он подходил к ним сзади, несколько раз бил по голове и душил. Когда женщина переставала сопротивляться или теряла сознание, злоумышленник забирал у нее сумочку и убегал.

"Добычей молодого человека стали деньги, украшения, мобильные телефоны, планшеты. Разбойник не пренебрегал ни косметикой, ни продуктами питания. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 27 тысяч гривен", – уточняют в прокуратуре.

За разбойные нападения (части 1 и 2 статьи 187 УК Украины) суд назначил молодому человеку наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня