Украинский телеканал начал вещание на оккупированные Крым и Донбасс

Телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса.

В Министерстве информационной политики Украины рассказали о мощности телебашен в Чонгаре (Херсонская область) и Волновахе (Донецкая область).

Так, с телебашни в Чонгаре предприятие Телесети Украины начали трансляцию UA | TV в тестовом режиме на 50 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T2.

С телебашни в Волновахе Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения включил UA | TV в тестовом режиме на 22 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T.

"Вещание с телебашен в Чонгаре и Волновахе - это только начало. Министерство информационной политики Украины берет на себя обязательство обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. И мы это обязательство выполним", - цитирует пресс-служба МИП главы ведомства Юрия Стеця.

Генеральный директор государственного предприятия Мультимедийная платформа иновещания Украины Людмила Березовская отметила, что основной целью создания системы иновещания Украины является обеспечение зрительской аудитории возможности формировать собственный независимый взгляд на события и явления, которые происходят в Украине.

"Именно этого очень не хватает на перенасыщенных российской пропагандой территориях по линии разграничения на Востоке и на административной границе с Крымом. В ближайшее время эту нишу вместе с другими украинскими телеканалами будет заполнять и UA|TV", - подчеркнула она.

Напомним, летом прошлого года Первый канал Украинского радио начал вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Также телебашня в Чонгаре позволяет транслировать на оккупированный полуостров радио - Meydan, Радио Крим.Реалии, Херсон FM. // Новое время